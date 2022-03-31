Россия внесла в черный список руководство Евросоюза

31 марта 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Санкции ввели против лиц ЕС, ответственных за русофобию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России приняли ответные меры на санкции Евросоюза и ввели ограничения против руководства ЕС. Об этом сообщили в МИД России. «В ответный российский „черный список“ внесены также высокопоставленные должностные лица. Включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения», — сообщается на сайте МИД РФ. Евросоюз, а также США и другие страны ввели санкции в отношении России из-за начала спецоперации. В списке оказались политики, журналисты и бизнесмены. Санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов. Также россияне начали сталкиваться с травлей за рубежом, их обвиняли в ситуации на Украине, заявляла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Целью санкций является «отмена России», ее культуры и всего, что связано с ней, отмечал президент РФ Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России приняли ответные меры на санкции Евросоюза и ввели ограничения против руководства ЕС. Об этом сообщили в МИД России. «В ответный российский „черный список“ внесены также высокопоставленные должностные лица. Включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения», — сообщается на сайте МИД РФ. Евросоюз, а также США и другие страны ввели санкции в отношении России из-за начала спецоперации. В списке оказались политики, журналисты и бизнесмены. Санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов. Также россияне начали сталкиваться с травлей за рубежом, их обвиняли в ситуации на Украине, заявляла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Целью санкций является «отмена России», ее культуры и всего, что связано с ней, отмечал президент РФ Владимир Путин.