Сбербанк отказался от валютных переводов за рубеж

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Виды города, осень. Тюмень, сбербанк
Сбербанк из-за санкций прекратил прием и перевод средств в валюте Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сбербанк России прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте на фоне санкций. Запрет распространяется на переводы в отделениях и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

«В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что переводы за рубеж доступны через приложение «Сбербанк Онлайн» только в евро. В качестве ответа на санкции по отношению к России банк ограничил все переводы в другие финансовые организации в иностранной валюте — долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, а также в канадских долларах.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Такие ограничения задели все экономические отрасли России. Однако, как заявляли российские власти, все эти санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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Сбербанк России прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте на фоне санкций. Запрет распространяется на переводы в отделениях и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». «В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее сообщалось, что переводы за рубеж доступны через приложение «Сбербанк Онлайн» только в евро. В качестве ответа на санкции по отношению к России банк ограничил все переводы в другие финансовые организации в иностранной валюте — долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, а также в канадских долларах. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Такие ограничения задели все экономические отрасли России. Однако, как заявляли российские власти, все эти санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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