Сбербанк отказался от валютных переводов за рубеж

08 апреля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Сбербанк из-за санкций прекратил прием и перевод средств в валюте Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сбербанк России прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте на фоне санкций. Запрет распространяется на переводы в отделениях и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». «В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее сообщалось, что переводы за рубеж доступны через приложение «Сбербанк Онлайн» только в евро. В качестве ответа на санкции по отношению к России банк ограничил все переводы в другие финансовые организации в иностранной валюте — долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, а также в канадских долларах. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Такие ограничения задели все экономические отрасли России. Однако, как заявляли российские власти, все эти санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сбербанк России прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте на фоне санкций. Запрет распространяется на переводы в отделениях и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». «В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее сообщалось, что переводы за рубеж доступны через приложение «Сбербанк Онлайн» только в евро. В качестве ответа на санкции по отношению к России банк ограничил все переводы в другие финансовые организации в иностранной валюте — долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, а также в канадских долларах. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Такие ограничения задели все экономические отрасли России. Однако, как заявляли российские власти, все эти санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.