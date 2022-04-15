Путин разрешил Рогозину брать на работу граждан Белоруссии

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин подписал закон о привлечении граждан Белоруссии к строительству космодрома Восточный Фото:

Госкорпорация «Роскосмос» получила возможность привлекать граждан Беларуси к работам по строительству космодрома Восточный. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«„Роскосмос“ сможет привлекать к работе на территории города Циолковский граждан Белоруссии и юридических лиц республики, учредителями которых выступают ее граждане или само это государство. При этом юрлица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Белоруссии», — сообщается в тексте закона, который опубликован на сайте официального портала правовой информации.

Также отмечается, что условия привлечения будет определены президентом и российским правительством. Закон уточняет особенности осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский в Амурской области.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отмечал ранее, что российский космодром Восточный будет строиться вечно, так как он будет постоянно обновляться под новые ракеты. Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о многомиллионных хищениях при строительстве космодрома Восточный. Общая сумма ущерба превысила 600 млн рублей. В итоге Следственный комитет возбудил 42 уголовных дела по факту мошенничества при строительстве космодрома.

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Госкорпорация «Роскосмос» получила возможность привлекать граждан Беларуси к работам по строительству космодрома Восточный. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «„Роскосмос“ сможет привлекать к работе на территории города Циолковский граждан Белоруссии и юридических лиц республики, учредителями которых выступают ее граждане или само это государство. При этом юрлица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Белоруссии», — сообщается в тексте закона, который опубликован на сайте официального портала правовой информации. Также отмечается, что условия привлечения будет определены президентом и российским правительством. Закон уточняет особенности осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский в Амурской области. Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отмечал ранее, что российский космодром Восточный будет строиться вечно, так как он будет постоянно обновляться под новые ракеты. Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о многомиллионных хищениях при строительстве космодрома Восточный. Общая сумма ущерба превысила 600 млн рублей. В итоге Следственный комитет возбудил 42 уголовных дела по факту мошенничества при строительстве космодрома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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