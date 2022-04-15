Путин разрешил Рогозину брать на работу граждан Белоруссии

Путин подписал закон о привлечении граждан Белоруссии к строительству космодрома Восточный Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госкорпорация «Роскосмос» получила возможность привлекать граждан Беларуси к работам по строительству космодрома Восточный. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«„Роскосмос“ сможет привлекать к работе на территории города Циолковский граждан Белоруссии и юридических лиц республики, учредителями которых выступают ее граждане или само это государство. При этом юрлица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Белоруссии», — сообщается в тексте закона, который опубликован на сайте официального портала правовой информации.

Также отмечается, что условия привлечения будет определены президентом и российским правительством. Закон уточняет особенности осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский в Амурской области.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отмечал ранее, что российский космодром Восточный будет строиться вечно, так как он будет постоянно обновляться под новые ракеты. Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о многомиллионных хищениях при строительстве космодрома Восточный. Общая сумма ущерба превысила 600 млн рублей. В итоге Следственный комитет возбудил 42 уголовных дела по факту мошенничества при строительстве космодрома.