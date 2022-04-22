Макрон напугал Европу последствиями отказа от газа из РФ

22 апреля 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Зимой 2022 года Европа почувствует последствия отказа от российского газа, заявил Эммануэль Макрон Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в социальных сетях новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если Европа откажется от российского газа, то уже следующей зимой ощутит серьезные последствия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Ouest-France. «Последствий санкций против российских энергоресурсов мы не увидим весной и летом 2022 года, запасы в газохранилищах пополнены. Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — сказал Макрон. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Если Европа откажется от российского газа, то уже следующей зимой ощутит серьезные последствия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Ouest-France. «Последствий санкций против российских энергоресурсов мы не увидим весной и летом 2022 года, запасы в газохранилищах пополнены. Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — сказал Макрон. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад.