Макрон напугал Европу последствиями отказа от газа из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Зимой 2022 года Европа почувствует последствия отказа от российского газа, заявил Эммануэль Макрон Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Если Европа откажется от российского газа, то уже следующей зимой ощутит серьезные последствия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Ouest-France.

«Последствий санкций против российских энергоресурсов мы не увидим весной и летом 2022 года, запасы в газохранилищах пополнены. Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — сказал Макрон.

Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Если Европа откажется от российского газа, то уже следующей зимой ощутит серьезные последствия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Ouest-France. «Последствий санкций против российских энергоресурсов мы не увидим весной и летом 2022 года, запасы в газохранилищах пополнены. Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — сказал Макрон. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...