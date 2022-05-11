Представитель Путина: южные территории Украины войдут в состав РФ

Россия освободила большую часть территорий Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — заявил Мурадов в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что юго-восточные территории, подаренные когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими. Там, по его словам, проживает русскоязычное население.

Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав РФ после полного освобождения территории. Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщал, что там может пройти референдум о вхождении в состав РФ.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и нацбатов. Кроме стратегически важных городов Мариуполя и Попасной, российская армия уже освободила большие территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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