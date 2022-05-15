Народная милиция: ВСУ заминировали завод в Донбассе

15 мая 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Народная милиция ЛНР разминировала территорию завода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные при отступлении заминировали химический завод «Заря» в Рубежном. Об этом сообщили в народной милиции ЛНР. «Инженерные подразделения Народной милиции ЛНР, осуществляя разминирование территории химического предприятия по производству взрывчатых веществ „Заря“ в г. Рубежное, обнаружили минирование противником склада с 49 тоннами тротила и аммонала. Украинские офицеры, по указанию польских и американских инструкторов, собирались подорвать вещества дистанционным способом при оставлении позиций на заводе», — сообщила в telegram-канале народная милиция ЛНР. Целью такого подрыва было не уничтожить завод, а распылить в воздухе 40 тысяч тонн аммиака, азотной и серной кислот, бензола и других опасных веществ, уверили в Минобороны. Украинские боевики обложили железнодорожные составы мешками с аммоналом и дополнительно заминировали емкости с наиболее опасными реагентами. Сообщается, что в случае взрыва в зоне опасного заражения оказались бы 300 тысяч мирных жителей, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва были бы уничтожены все формы жизни. Ранее российские военные взяли завод «Заря». Территорию освобождали бойцы спецподразделения «Ахмат» и силы ЛНР, сообщает «Царьград». По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, промышленная зона предприятия имеет протяженность в несколько километров в длину и ширину. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля для защиты населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что на Украине готовят провокации с химическим оружием, чтобы потом обвинить российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские военные при отступлении заминировали химический завод «Заря» в Рубежном. Об этом сообщили в народной милиции ЛНР. «Инженерные подразделения Народной милиции ЛНР, осуществляя разминирование территории химического предприятия по производству взрывчатых веществ „Заря“ в г. Рубежное, обнаружили минирование противником склада с 49 тоннами тротила и аммонала. Украинские офицеры, по указанию польских и американских инструкторов, собирались подорвать вещества дистанционным способом при оставлении позиций на заводе», — сообщила в telegram-канале народная милиция ЛНР. Целью такого подрыва было не уничтожить завод, а распылить в воздухе 40 тысяч тонн аммиака, азотной и серной кислот, бензола и других опасных веществ, уверили в Минобороны. Украинские боевики обложили железнодорожные составы мешками с аммоналом и дополнительно заминировали емкости с наиболее опасными реагентами. Сообщается, что в случае взрыва в зоне опасного заражения оказались бы 300 тысяч мирных жителей, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва были бы уничтожены все формы жизни. Ранее российские военные взяли завод «Заря». Территорию освобождали бойцы спецподразделения «Ахмат» и силы ЛНР, сообщает «Царьград». По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, промышленная зона предприятия имеет протяженность в несколько километров в длину и ширину. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля для защиты населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что на Украине готовят провокации с химическим оружием, чтобы потом обвинить российских военных.