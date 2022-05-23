В Германии признали провал Запада в попытках сломить Россию

24 мая 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Западу не удалось сломить экономику России с помощью санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Финансовая система страны продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия, по-видимому, была хорошо подготовлена к экономической войне», — говорится в статье. По словам обозревателей, западные эксперты прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, однако их выводы оказались ошибочными. Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, возросшие доходы от экспорта нефти и газа. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю, уточняют авторы. Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Так, в Вашингтоне заявили о худшем кризисе за последние 50 лет. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться. Странам Европы предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. При этом экономика России демонстрирует положительную динамику. В частности, 23 мая курс евро опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Финансовая система страны продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия, по-видимому, была хорошо подготовлена к экономической войне», — говорится в статье. По словам обозревателей, западные эксперты прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, однако их выводы оказались ошибочными. Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, возросшие доходы от экспорта нефти и газа. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю, уточняют авторы. Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Так, в Вашингтоне заявили о худшем кризисе за последние 50 лет. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться. Странам Европы предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. При этом экономика России демонстрирует положительную динамику. В частности, 23 мая курс евро опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет.