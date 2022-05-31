Немецкий генерал заявил о грядущей победе России в Донбассе

31 мая 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

РФ возьмет Донбасс под контроль в ближайшее время, считает Роланд Катер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие под контроль Донбасса — это вопрос ближайших дней или недель, следующей целью российских войск станет сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер. «Русские решают вопросы поочередно. Когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим. И будут продолжать», — сказал Катер в прямом эфире телеканала Welt. Он отметил, что Россия придерживается «очень ясной тактики», в которую входит« укрепление в сухопутном коридоре в Крым», включая Мариуполь и другие порты. 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты. Главной задачей из которых он назвал помощь людям Донбасса.

Взятие под контроль Донбасса — это вопрос ближайших дней или недель, следующей целью российских войск станет сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер. «Русские решают вопросы поочередно. Когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим. И будут продолжать», — сказал Катер в прямом эфире телеканала Welt. Он отметил, что Россия придерживается «очень ясной тактики», в которую входит« укрепление в сухопутном коридоре в Крым», включая Мариуполь и другие порты. 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты. Главной задачей из которых он назвал помощь людям Донбасса.