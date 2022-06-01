Российские военные уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Над Херсоном ВС РФ также сбили украинскую ракету. В городе сработала российская система противовоздушной обороны. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на первое июня — в материале URA.RU.
- Украинские морпехи под Николаевом пожаловались на невыносимые условия: они больше не хотят выполнять преступные приказы и несут большие потери. ВСУ попросили эвакуировать их из Николаевской области;
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка. Он отметил, что солдаты перешли к детальной проверке объектов на наличие там ВСУ и нацбатов;
- Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР могут войти в состав России, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. При этом для проведения референдума о присоединении к России в Херсонской области необходимо создать экономическую и социальную базу. Сами референдумы пройдут до конца 2022 года, пояснил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. А о том, что Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсонская область могут одновременно войти в состав России, рассказал глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий;
- Украина заверила США в том, что не будет применять предоставленные реактивные системы залпового огня против целей на территории России, пояснил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее с таким же заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский;
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ДНР не будет обменивать иностранных наемников, попавших в плен, отметила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. В свою очередь, военный корреспондент Семен Пегов уточнил, что в городе Волчанск под Харьковом погибли девять польских наемников;
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Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в интернет личные данные сотрудников Службы безопасности Украины. В сеть попали их фотографии, телефоны и адреса проживания.
Российская специальная операция на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Главные ее приоритеты — спасение граждан Донбасса от геноцида и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент российские военные полностью контролируют Мариуполь, Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.
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