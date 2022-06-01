Земли Украины ждут в РФ, Кадыров хвастается новыми победами. Главное на 1 июня

01 июня 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Над Херсоном ВС РФ также сбили украинскую ракету. В городе сработала российская система противовоздушной обороны. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на первое июня — в материале URA.RU. ДНР не будет обменивать иностранных наемников, попавших в плен, отметила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. В свою очередь, военный корреспондент Семен Пегов уточнил, что в городе Волчанск под Харьковом погибли девять польских наемников; Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в интернет личные данные сотрудников Службы безопасности Украины. В сеть попали их фотографии, телефоны и адреса проживания. Российская специальная операция на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Главные ее приоритеты — спасение граждан Донбасса от геноцида и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент российские военные полностью контролируют Мариуполь, Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.