Земли Украины ждут в РФ, Кадыров хвастается новыми победами. Главное на 1 июня

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Спецоперация РФ проходит с 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Над Херсоном ВС РФ также сбили украинскую ракету. В городе сработала российская система противовоздушной обороны. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на первое июня — в материале URA.RU.

Российская специальная операция на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Главные ее приоритеты — спасение граждан Донбасса от геноцида и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент российские военные полностью контролируют Мариуполь, Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

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Российские военные уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Над Херсоном ВС РФ также сбили украинскую ракету. В городе сработала российская система противовоздушной обороны. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на первое июня — в материале URA.RU. ДНР не будет обменивать иностранных наемников, попавших в плен, отметила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. В свою очередь, военный корреспондент Семен Пегов уточнил, что в городе Волчанск под Харьковом погибли девять польских наемников; Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в интернет личные данные сотрудников Службы безопасности Украины. В сеть попали их фотографии, телефоны и адреса проживания. Российская специальная операция на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Главные ее приоритеты — спасение граждан Донбасса от геноцида и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент российские военные полностью контролируют Мариуполь, Херсонскую и большую часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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