Самолеты НАТО стягиваются к Украине

04 июня 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Некоторые самолеты делают по два-три круга и разворачиваются обратно Фото: Размик Закарян © URA.RU Самолеты НАТО окружили украинскую границу. Лайнеры, принадлежащие США, заметили недалеко от Румынии. Это заметно на сайте сервиса FlightRadar. Несколько самолетов Boeing, принадлежащих США, кружат рядом с Румынией. Некоторые долетают до Черного моря и разворачиваются обратно. Также воздушные суда есть недалеко от Молдавии, по данным FlightRadar. Замечено около 12 лайнеров, которые летают на высоте от 19 до 38 тысяч футов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Страны НАТО, в том числе США, помогают Украине отправкой вооружения. Америка не планирует воевать с Россией из-за Украины, считает издание The American Conservative. Скриншот FlightRadar Скриншот FlightRadar Скриншот FlightRadar Скриншот FlightRadar Скриншот FlightRadar

Самолеты НАТО окружили украинскую границу. Лайнеры, принадлежащие США, заметили недалеко от Румынии. Это заметно на сайте сервиса FlightRadar. Несколько самолетов Boeing, принадлежащих США, кружат рядом с Румынией. Некоторые долетают до Черного моря и разворачиваются обратно. Также воздушные суда есть недалеко от Молдавии, по данным FlightRadar. Замечено около 12 лайнеров, которые летают на высоте от 19 до 38 тысяч футов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Страны НАТО, в том числе США, помогают Украине отправкой вооружения. Америка не планирует воевать с Россией из-за Украины, считает издание The American Conservative.