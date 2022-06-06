Постпред РФ в ООН ушел с заседания из-за обвинений в адрес России

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Официальный сайт президента Украины, оон
Василий Небензя ушел из зала заседания Совета Безопасности ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Постоянный представитель России в Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя покинул заседание после необоснованных обвинений в адрес РФ. Обвинения озвучивал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Небензя покинул зал Совета Безопасности ООН после череды безосновательных обвинений в адрес РФ. Обвинения выдвигал Шарль Мишель», — сообщает РИА «Новости».

В своем выступлении Небензя подчеркнул, что «соблюдение международного гуманитарного права для российских военных на Украине является безусловным приоритетом». Постпред также обвинил Украину и страны Запада в провокации в города Буче Киевской области.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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Постоянный представитель России в Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя покинул заседание после необоснованных обвинений в адрес РФ. Обвинения озвучивал глава Евросовета Шарль Мишель. «Небензя покинул зал Совета Безопасности ООН после череды безосновательных обвинений в адрес РФ. Обвинения выдвигал Шарль Мишель», — сообщает РИА «Новости». В своем выступлении Небензя подчеркнул, что «соблюдение международного гуманитарного права для российских военных на Украине является безусловным приоритетом». Постпред также обвинил Украину и страны Запада в провокации в города Буче Киевской области. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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