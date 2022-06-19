СМИ: Германия ведет «тайные переговоры» с РФ об Украине

Берлин ведет «тайные переговоры» с Россией. Об этом доложил эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — написал в статье для журнала Foreign Policy Питер Раф. Он предположил, что канцлер Германии Олаф Шольц отчасти согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Макрон заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. Заявление Макрона поддержали его соперники по президентской гонке — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон.
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Берлин ведет «тайные переговоры» с Россией. Об этом доложил эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф. «Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — написал в статье для журнала Foreign Policy Питер Раф. Он предположил, что канцлер Германии Олаф Шольц отчасти согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Ранее Макрон заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. Заявление Макрона поддержали его соперники по президентской гонке — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон.