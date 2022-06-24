FT: Евросоюзу грозит раскол из-за российского газа

ЕС должен экстренно разработать правила расстановки приоритетов среди потребителей газа для всех стран-членов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Германия и Нидерланды могут принести хаос в Евросоюз из-за нехватки российского газа, если ЕС не примет меры. Об этом заявил глава немецкой коммунальной компании RWE Маркус Креббер.

«Реальный страх, который у меня есть, заключается в том, что европейская солидарность подвергнется значительному стрессу, если мы не разберемся с этим [с разработкой правил совместного использования энергии] до того, как ситуация произойдет», — поделился опасениями Маркус Креббер в разговоре с Financial Times. В случае остановки поставок российского газа Германия и Нидерланды могут начать накапливать топливо, говорит Креббер. Поэтому нужно, чтобы ЕС разработал единый план потребления газа для всех стран-членов, иначе на континенте будет «хаос».

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает «план солидарности» по поставкам газа. Он должен быть готов к концу июля. В это же время Германия разрабатывает свой собственный, национальный, план по нормированию поставок газа этой зимой и поощрению домашних хозяйств к ограничению его потребления.

Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что без поставок газа из России Германия сможет продержаться всего 2,5 месяца.

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