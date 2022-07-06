В МВД подтвердили задержание трех генералов

Трое генералов подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех генералов за растрачивание бюджетных денег в своих целях. Информацию об этом подтвердили в МВД России.

«Установлено, что в период с 2016 по 2020 гг. несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда „Содействия программам ГУВД СПб и ЛО“ имущества в целях личного использования», — сообщили в пресс-центре МВД России. Обыски были проведены в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в 2020 году.

В преступлении подозреваются помощник Министра внутренних дел РФ Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Все трое задержаны.

Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что Умнов помещен в московский изолятор временного содержания.