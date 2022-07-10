10 июля 2022

«Ъ»: депутатов ЕР просят сравнивать бои на Украине и Сталинград

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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, депутат, телефон, смартфон, чиновник, бизнесмен, вебсерфинг
Депутатам посоветовали, какие темы можно взять для публикаций Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутаты партии «Единая Россия» получили рекомендации по работе с избирателями, в котором парламентариям посоветовали проводить аналогии между происходящим на Украине с битвам под Полтавой и Сталинградом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Партийное руководство хочет, <…> чтобы депутаты проводили исторические аналогии между сегодняшними боевыми действиями на Украине и битвами под Полтавой и Сталинградом. <…> Через неделю, 17 июля, единороссы должны будут напомнить избирателям о 80-летии начала Сталинградской битвы и сопроводить свои посты хештегом „ZаПобеду“», — передает «Коммерсант».

Собеседник в «Единой России» заявил, что народные избранники не обязаны соблюдать эти рекомендации. «У кого нет своей повестки, удобно брать готовые методички, а у того, кто занимается работой в регионе, есть и свои темы», — отметил он.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля и проводится для освобождения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам.

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Депутаты партии «Единая Россия» получили рекомендации по работе с избирателями, в котором парламентариям посоветовали проводить аналогии между происходящим на Украине с битвам под Полтавой и Сталинградом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Партийное руководство хочет, <…> чтобы депутаты проводили исторические аналогии между сегодняшними боевыми действиями на Украине и битвами под Полтавой и Сталинградом. <…> Через неделю, 17 июля, единороссы должны будут напомнить избирателям о 80-летии начала Сталинградской битвы и сопроводить свои посты хештегом „ZаПобеду“», — передает «Коммерсант». Собеседник в «Единой России» заявил, что народные избранники не обязаны соблюдать эти рекомендации. «У кого нет своей повестки, удобно брать готовые методички, а у того, кто занимается работой в регионе, есть и свои темы», — отметил он. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля и проводится для освобождения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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