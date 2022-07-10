«Ъ»: депутатов ЕР просят сравнивать бои на Украине и Сталинград

11 июля 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Депутатам посоветовали, какие темы можно взять для публикаций Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты партии «Единая Россия» получили рекомендации по работе с избирателями, в котором парламентариям посоветовали проводить аналогии между происходящим на Украине с битвам под Полтавой и Сталинградом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Партийное руководство хочет, <…> чтобы депутаты проводили исторические аналогии между сегодняшними боевыми действиями на Украине и битвами под Полтавой и Сталинградом. <…> Через неделю, 17 июля, единороссы должны будут напомнить избирателям о 80-летии начала Сталинградской битвы и сопроводить свои посты хештегом „ZаПобеду“», — передает « Коммерсант ». Собеседник в «Единой России» заявил, что народные избранники не обязаны соблюдать эти рекомендации. «У кого нет своей повестки, удобно брать готовые методички, а у того, кто занимается работой в регионе, есть и свои темы», — отметил он. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля и проводится для освобождения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Депутаты партии «Единая Россия» получили рекомендации по работе с избирателями, в котором парламентариям посоветовали проводить аналогии между происходящим на Украине с битвам под Полтавой и Сталинградом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Партийное руководство хочет, <…> чтобы депутаты проводили исторические аналогии между сегодняшними боевыми действиями на Украине и битвами под Полтавой и Сталинградом. <…> Через неделю, 17 июля, единороссы должны будут напомнить избирателям о 80-летии начала Сталинградской битвы и сопроводить свои посты хештегом „ZаПобеду“», — передает «Коммерсант». Собеседник в «Единой России» заявил, что народные избранники не обязаны соблюдать эти рекомендации. «У кого нет своей повестки, удобно брать готовые методички, а у того, кто занимается работой в регионе, есть и свои темы», — отметил он. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля и проводится для освобождения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам.