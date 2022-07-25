25 июля 2022

Сенатор Пушков озвучил реальную угрозу Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, пушков алексей
По словам Алексея Пушкова, власти Молдавии стремятся превратить республику в провинцию Румынии Фото:

Реальная угроза Молдавии заключается в намерениях президента страны Майи Санду, которая фактически хочет превратить республику в провинцию Румынии, однако Приднестровье не желает «идти по этому пути». Такое мнение высказал в своем telegram-канале сенатор России Алексей Пушков.

«„Угрозу территориальной целостности“ Молдавии представляет курс гражданки Румынии М.Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии. Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», — заявил российский сенатор.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к РФ политику. Он отметил, что такая позиция избрана в то время, как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Реальная угроза Молдавии заключается в намерениях президента страны Майи Санду, которая фактически хочет превратить республику в провинцию Румынии, однако Приднестровье не желает «идти по этому пути». Такое мнение высказал в своем telegram-канале сенатор России Алексей Пушков. «„Угрозу территориальной целостности“ Молдавии представляет курс гражданки Румынии М.Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии. Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», — заявил российский сенатор. Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к РФ политику. Он отметил, что такая позиция избрана в то время, как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...