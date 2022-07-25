Сенатор Пушков озвучил реальную угрозу Молдавии

Реальная угроза Молдавии заключается в намерениях президента страны Майи Санду, которая фактически хочет превратить республику в провинцию Румынии, однако Приднестровье не желает «идти по этому пути». Такое мнение высказал в своем telegram-канале сенатор России Алексей Пушков.
«„Угрозу территориальной целостности“ Молдавии представляет курс гражданки Румынии М.Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии. Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», — заявил российский сенатор.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к РФ политику. Он отметил, что такая позиция избрана в то время, как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ.
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Реальная угроза Молдавии заключается в намерениях президента страны Майи Санду, которая фактически хочет превратить республику в провинцию Румынии, однако Приднестровье не желает «идти по этому пути». Такое мнение высказал в своем telegram-канале сенатор России Алексей Пушков. «„Угрозу территориальной целостности“ Молдавии представляет курс гражданки Румынии М.Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии. Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», — заявил российский сенатор. Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к РФ политику. Он отметил, что такая позиция избрана в то время, как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ.