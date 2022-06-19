Пушков изумился лицемерию Молдавии. «Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя»

20 июня 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Пушков: «Санду давно не скрывает враждебности к России» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ. Этой ситуацией озадачился российский сенатор Алексей Пушков. «Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе „партнерства“? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя… Но никакого партнерства нет и быть не может», — написал Пушков в telegram-канал. Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий показывать российские новостные программы на территории страны. В то же время лидер государства жаловались на «драматические» цены на газ у РФ. Она внезапно изменила свою позицию по отношению к Москве в начале мая. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ. Этой ситуацией озадачился российский сенатор Алексей Пушков. «Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе „партнерства“? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя… Но никакого партнерства нет и быть не может», — написал Пушков в telegram-канал. Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий показывать российские новостные программы на территории страны. В то же время лидер государства жаловались на «драматические» цены на газ у РФ. Она внезапно изменила свою позицию по отношению к Москве в начале мая. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.