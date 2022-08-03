Глава МИД Китая заявил об «опасном и глупом» шаге США в Азии

Политика США по Тайваню «опасна и глупа», считает Ван И Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Включение Тайваня в региональную стратегию США является «опасным и глупым» шагом. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«США ввели тайваньскую проблему в свою региональную стратегию, раздули напряженность и спровоцировали конфронтацию, а также действуют против тренда регионального развития и идут против ожиданий людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это очень опасно и глупо», — заявил Ван И, передает пресс-служба китайского МИД. Также министр отметил, что Вашингтону стоит перестать «фантазировать о геополитических играх».

Также Ван И призвал США перестать нарушать цели и принципы устава Организации объединенных наций (ООН), а также прекратить спекулировать на теме тайваньского кризиса. «Стремление к миру, стабильности, развитию и беспроигрышным результатам — это общие устремления стран региона», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В МИД Китая также допустили возможность военного варианта развития событий с Тайванем ради восстановления страны. МИД Китая выразил протест послу США Николасу Бернсу за визит Пелоси на Тайвань.