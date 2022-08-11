Baza: ВСУ ранили трех человек при обстреле границ с РФ

Пострадали три пограничника
Трое пограничников были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Обстрел начался 10 августа около 7 утра. ВСУ атаковали позиции российских пограничников минометными снарядами. «В результате обстрела трое сотрудников пограничной службы были ранены и госпитализированы», — пишет Baza.
Вооруженные силы Украины периодически обстреливают приграничные регионы РФ после начала спецоперации на Украине. В конце июля, когда ВСУ обстреляли Курскую область, огневая точка противника была подавлена ответным огнем.
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