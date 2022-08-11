Baza: ВСУ ранили трех человек при обстреле границ с РФ

11 августа 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Пострадали три пограничника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое пограничников были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Обстрел начался 10 августа около 7 утра. ВСУ атаковали позиции российских пограничников минометными снарядами. «В результате обстрела трое сотрудников пограничной службы были ранены и госпитализированы», — пишет Baza. Вооруженные силы Украины периодически обстреливают приграничные регионы РФ после начала спецоперации на Украине. В конце июля, когда ВСУ обстреляли Курскую область, огневая точка противника была подавлена ответным огнем.

Трое пограничников были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Обстрел начался 10 августа около 7 утра. ВСУ атаковали позиции российских пограничников минометными снарядами. «В результате обстрела трое сотрудников пограничной службы были ранены и госпитализированы», — пишет Baza. Вооруженные силы Украины периодически обстреливают приграничные регионы РФ после начала спецоперации на Украине. В конце июля, когда ВСУ обстреляли Курскую область, огневая точка противника была подавлена ответным огнем.