Baza: ВСУ ранили трех человек при обстреле границ с РФ

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Пострадали три пограничника Фото:

Трое пограничников были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Обстрел начался 10 августа около 7 утра. ВСУ атаковали позиции российских пограничников минометными снарядами. «В результате обстрела трое сотрудников пограничной службы были ранены и госпитализированы», — пишет Baza.

Вооруженные силы Украины периодически обстреливают приграничные регионы РФ после начала спецоперации на Украине. В конце июля, когда ВСУ обстреляли Курскую область, огневая точка противника была подавлена ответным огнем.

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Трое пограничников были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Обстрел начался 10 августа около 7 утра. ВСУ атаковали позиции российских пограничников минометными снарядами. «В результате обстрела трое сотрудников пограничной службы были ранены и госпитализированы», — пишет Baza. Вооруженные силы Украины периодически обстреливают приграничные регионы РФ после начала спецоперации на Украине. В конце июля, когда ВСУ обстреляли Курскую область, огневая точка противника была подавлена ответным огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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