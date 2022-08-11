Французы осадили Латвию, объявившую Россию спонсором терроризма

11 августа 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Читатели французской газеты встали на сторону России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Читатели французской газеты Le Figaro остро отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной-спонсором терроризма. Ранее в опубликованном заявлении латвийский парламент, помимо обвинения Москвы в финансировании терроризма, призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. «Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?» — задался вопросом в комментариях под заметкой на соответствующую тему один из пользователей. Он обвинил Латвию и другие страны региона в существовании за счет Западной Европы и припомнил им покупку дорогостоящих американских истребителей F35.«Бегут покупать F35, дестабилизируя Европу своим негодованием по отношению к России и безрассудной любовью к США», — с иронией заключил он. Читатель с ником Pantxoa 1, в свою очередь, отметил, что Латвия с населением менее двух миллионов человек не имеет большого политического веса, а также напомнил о приближении НАТО к рубежам России. «США уже давно окружили Россию странами НАТО, да еще и ракеты расставили по всей ее границе», — прокомментировал он. «Чихуахуа пытается укусить медведя… Смешно», — поддержал его Gentilhomme Vieille Canaille 94. 11 августа Сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Также власти страны запретили выдавать визы россиянам. Рига прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией. Латвия осуждает спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что решение Сейма Латвии признать Россию «государством-спонсором терроризма» показывает неонацистскую сущность властей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro остро отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной-спонсором терроризма. Ранее в опубликованном заявлении латвийский парламент, помимо обвинения Москвы в финансировании терроризма, призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. «Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?» — задался вопросом в комментариях под заметкой на соответствующую тему один из пользователей. Он обвинил Латвию и другие страны региона в существовании за счет Западной Европы и припомнил им покупку дорогостоящих американских истребителей F35.«Бегут покупать F35, дестабилизируя Европу своим негодованием по отношению к России и безрассудной любовью к США», — с иронией заключил он. Читатель с ником Pantxoa 1, в свою очередь, отметил, что Латвия с населением менее двух миллионов человек не имеет большого политического веса, а также напомнил о приближении НАТО к рубежам России. «США уже давно окружили Россию странами НАТО, да еще и ракеты расставили по всей ее границе», — прокомментировал он. «Чихуахуа пытается укусить медведя… Смешно», — поддержал его Gentilhomme Vieille Canaille 94. 11 августа Сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Также власти страны запретили выдавать визы россиянам. Рига прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией. Латвия осуждает спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что решение Сейма Латвии признать Россию «государством-спонсором терроризма» показывает неонацистскую сущность властей страны.