Политолог заявил о разочаровании США Зеленским

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский устраивает «подростковые бунты», считает Алексей Мартынов Фото:

Власти США разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском из-за его нестабильного поведения. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.

«Американские горки в поведении Зеленского совершенно не радуют его начальников из США. Им необходимо держать украинского политика под тотальным контролем, а он в последнее время устраивает подростковый бунт. Да, он отбивается от рук и это тревожит его кураторов определенным образом. Но его действия не более опасны для всего мира, как действия его начальников в Вашингтоне», — сказал Мартынов в беседе с Пятым каналом.

Ранее западные СМИ стали чаще критиковать действия Зеленского, пишет RT. Журналисты обвиняют Зеленского в нежелании сотрудничать и высоком уровне коррупции на Украине. По мнению западных СМИ, Зеленский также плохо руководит действиями армии.

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Власти США разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском из-за его нестабильного поведения. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов. «Американские горки в поведении Зеленского совершенно не радуют его начальников из США. Им необходимо держать украинского политика под тотальным контролем, а он в последнее время устраивает подростковый бунт. Да, он отбивается от рук и это тревожит его кураторов определенным образом. Но его действия не более опасны для всего мира, как действия его начальников в Вашингтоне», — сказал Мартынов в беседе с Пятым каналом. Ранее западные СМИ стали чаще критиковать действия Зеленского, пишет RT. Журналисты обвиняют Зеленского в нежелании сотрудничать и высоком уровне коррупции на Украине. По мнению западных СМИ, Зеленский также плохо руководит действиями армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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