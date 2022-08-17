Политолог заявил о разочаровании США Зеленским

17 августа 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский устраивает «подростковые бунты», считает Алексей Мартынов Фото: Официальный сайт президента Украины Власти США разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском из-за его нестабильного поведения. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов. «Американские горки в поведении Зеленского совершенно не радуют его начальников из США. Им необходимо держать украинского политика под тотальным контролем, а он в последнее время устраивает подростковый бунт. Да, он отбивается от рук и это тревожит его кураторов определенным образом. Но его действия не более опасны для всего мира, как действия его начальников в Вашингтоне», — сказал Мартынов в беседе с Пятым каналом. Ранее западные СМИ стали чаще критиковать действия Зеленского, пишет RT. Журналисты обвиняют Зеленского в нежелании сотрудничать и высоком уровне коррупции на Украине. По мнению западных СМИ, Зеленский также плохо руководит действиями армии.

Власти США разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском из-за его нестабильного поведения. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов. «Американские горки в поведении Зеленского совершенно не радуют его начальников из США. Им необходимо держать украинского политика под тотальным контролем, а он в последнее время устраивает подростковый бунт. Да, он отбивается от рук и это тревожит его кураторов определенным образом. Но его действия не более опасны для всего мира, как действия его начальников в Вашингтоне», — сказал Мартынов в беседе с Пятым каналом. Ранее западные СМИ стали чаще критиковать действия Зеленского, пишет RT. Журналисты обвиняют Зеленского в нежелании сотрудничать и высоком уровне коррупции на Украине. По мнению западных СМИ, Зеленский также плохо руководит действиями армии.