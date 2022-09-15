Путин нашел нового партнера по газу в Азии

Президент России Путин заявил о возможности поставок газа в Пакистан

15 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Президент России рассказал о возможности поставки газа в Пакистан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал о возможности поставок трубного газа из России в Пакистан. Об этом он объявил на встрече с Премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом в рамках саммита ШОС. В своем обращении к премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу Путин заявил о хороших перспективах сотрудничества в таких отраслях как железнодорожный транспорт и энергетика. Он пояснил, что речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. «Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан. И это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана — это Россия, Казахстан, Узбекистан», — сказал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к отказу Европы от газа из России. Европа не может претендовать на статус единственного потребителя российского природного газа, и в случае отсутствия спроса его компенсируют поставки в другие страны мира, говорил он.

Президент России Владимир Путин рассказал о возможности поставок трубного газа из России в Пакистан. Об этом он объявил на встрече с Премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом в рамках саммита ШОС. В своем обращении к премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу Путин заявил о хороших перспективах сотрудничества в таких отраслях как железнодорожный транспорт и энергетика. Он пояснил, что речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. «Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан. И это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана — это Россия, Казахстан, Узбекистан», — сказал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к отказу Европы от газа из России. Европа не может претендовать на статус единственного потребителя российского природного газа, и в случае отсутствия спроса его компенсируют поставки в другие страны мира, говорил он.