Лавров: Запад закатил истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

25 сентября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Лавров оценил реакцию Запада на референдумы о присоединении к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные политики взбесились из-за референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В этом уверен российский государственный и политический деятель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Запад закатил истерику из-за проходящих в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Он подчеркнул, что проживающее в этих краях население, по сути, реагирует лишь на то, что им еще в 2021 году говорил украинский лидер Владимир Зеленский. «Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков „уходить в Россию“», — напомнил дипломат. Он добавил, что местные жители так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых долгие годы жили их предки. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. Процедура вхождения освобожденных территорий Украины и Донбасса может пройти 30 сентября.

Западные политики взбесились из-за референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В этом уверен российский государственный и политический деятель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Запад закатил истерику из-за проходящих в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Он подчеркнул, что проживающее в этих краях население, по сути, реагирует лишь на то, что им еще в 2021 году говорил украинский лидер Владимир Зеленский. «Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков „уходить в Россию“», — напомнил дипломат. Он добавил, что местные жители так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых долгие годы жили их предки. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. Процедура вхождения освобожденных территорий Украины и Донбасса может пройти 30 сентября.