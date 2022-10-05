В Подмосковье семьям мобилизованных выплатят по 200 тысяч. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мерах поддержки в Подмосковье. Его слова приводит РИА «Новости». Это будет единовременная выплата.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. В настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в России мобилизовали более 200 тысяч человек. ТАкже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что проблемы с выплатами мобилизованным в регионах будут решаться, пишет RT. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».
Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. По словам Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.
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В Подмосковье семьям мобилизованных выплатят по 200 тысяч. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мерах поддержки в Подмосковье. Его слова приводит РИА «Новости». Это будет единовременная выплата. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. В настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в России мобилизовали более 200 тысяч человек. ТАкже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что проблемы с выплатами мобилизованным в регионах будут решаться, пишет RT. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. По словам Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.