В Подмосковье семьям мобилизованных выплатят по 200 тысяч

05 октября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Семьям мобилизованных граждан в Подмосковье выплатят по 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Подмосковье семьям мобилизованных выплатят по 200 тысяч. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мерах поддержки в Подмосковье. Его слова приводит РИА «Новости». Это будет единовременная выплата. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. В настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в России мобилизовали более 200 тысяч человек. ТАкже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что проблемы с выплатами мобилизованным в регионах будут решаться, пишет RT. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. По словам Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.

В Подмосковье семьям мобилизованных выплатят по 200 тысяч. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мерах поддержки в Подмосковье. Его слова приводит РИА «Новости». Это будет единовременная выплата. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. В настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в России мобилизовали более 200 тысяч человек. ТАкже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что проблемы с выплатами мобилизованным в регионах будут решаться, пишет RT. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. По словам Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.