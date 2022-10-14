В МИД РФ исключили передачу Белоруссии ядерных технологий РФ для самолетов

15 октября 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М» с обычными ракетами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На данном этапе Москва не планирует передавать Минску технологии, позволяющие переоборудовать самолеты в носители ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов. «Речь идет исключительно о передаче Белоруссии комплексов „Искандер-М“ двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — передает РИА «Новости» слова Воронцова. Дипломат подчеркнул, что на территории республики также не предусматривается создание объектов для хранения ядерных боезарядов. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель утверждал, что Запад готовится применить ядерное оружие против республики и ее союзников. Президент страны Александр Лукашенко считает, что главным инициатором этого выступает Польша. Он потребовал провести военные сборы для проверки готовности республики к неожиданным ситуациям. 14 октября Белоруссия ввела режим контртеррористической операции.

На данном этапе Москва не планирует передавать Минску технологии, позволяющие переоборудовать самолеты в носители ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов. «Речь идет исключительно о передаче Белоруссии комплексов „Искандер-М“ двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — передает РИА «Новости» слова Воронцова. Дипломат подчеркнул, что на территории республики также не предусматривается создание объектов для хранения ядерных боезарядов. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель утверждал, что Запад готовится применить ядерное оружие против республики и ее союзников. Президент страны Александр Лукашенко считает, что главным инициатором этого выступает Польша. Он потребовал провести военные сборы для проверки готовности республики к неожиданным ситуациям. 14 октября Белоруссия ввела режим контртеррористической операции.