В Киеве объявлена воздушная тревога

15 октября 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Жителей Киева попросили проследовать в убежища Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении администрации. Как сообщают украинские СМИ, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Помимо Киева, сирены с утра звучат во Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской областях.

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении администрации. Как сообщают украинские СМИ, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Помимо Киева, сирены с утра звучат во Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской областях.