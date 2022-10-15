В Киеве объявлена воздушная тревога

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Жителей Киева попросили проследовать в убежища Фото:
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В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщают украинские СМИ, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Помимо Киева, сирены с утра звучат во Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской областях.

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В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении администрации. Как сообщают украинские СМИ, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Помимо Киева, сирены с утра звучат во Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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