Жителей Киева попросили проследовать в убежища
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении администрации.
Как сообщают украинские СМИ, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Помимо Киева, сирены с утра звучат во Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской областях.
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