Глава минобороны Украины Резников запутался в объяснениях о замедлении украинского «наступления»

26 октября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Алексей Резник сначала привел в качестве причина дожди, а потом — оросительные системы русских Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объясняя причины замедления украинского наступления, глава минобороны Украины Алексей Резников запутался в показаниях. Сначала он телеканалу Fox News в качестве помехи привел дожди, а уже в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что виновата оросительная система, которую использует русские. «На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Прямо сейчас определенные погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», — пояснил Резников в эфире телеканала Fox News. Также telegram-канал «Милитарист» опубликовал фотографию украинского бронеавтомобиля, застрявшего в грязи. Далее глава минобороны Украины дал интервью японскому телеканалу NHK. Где уже пояснял, что наступление на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве траншей. По итогу Резников заявил, что украинские войска будут продвигаться уже с наступлением зимы. Ранее министр обороны Украины заявил, что Киев больше не верит Западу на слово. Киев больше не доверяет разговорам и неформальным протоколам. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Объясняя причины замедления украинского наступления, глава минобороны Украины Алексей Резников запутался в показаниях. Сначала он телеканалу Fox News в качестве помехи привел дожди, а уже в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что виновата оросительная система, которую использует русские. «На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Прямо сейчас определенные погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», — пояснил Резников в эфире телеканала Fox News. Также telegram-канал «Милитарист» опубликовал фотографию украинского бронеавтомобиля, застрявшего в грязи. Далее глава минобороны Украины дал интервью японскому телеканалу NHK. Где уже пояснял, что наступление на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве траншей. По итогу Резников заявил, что украинские войска будут продвигаться уже с наступлением зимы. Ранее министр обороны Украины заявил, что Киев больше не верит Западу на слово. Киев больше не доверяет разговорам и неформальным протоколам. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.