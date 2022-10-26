Глава минобороны Украины Резников запутался в объяснениях о замедлении украинского «наступления»

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Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха
Алексей Резник сначала привел в качестве причина дожди, а потом — оросительные системы русских Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объясняя причины замедления украинского наступления, глава минобороны Украины Алексей Резников запутался в показаниях. Сначала он телеканалу Fox News в качестве помехи привел дожди, а уже в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что виновата оросительная система, которую использует русские.

«На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Прямо сейчас определенные погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», — пояснил Резников в эфире телеканала Fox News. Также telegram-канал «Милитарист» опубликовал фотографию украинского бронеавтомобиля, застрявшего в грязи.

Далее глава минобороны Украины дал интервью японскому телеканалу NHK. Где уже пояснял, что наступление на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве траншей. По итогу Резников заявил, что украинские войска будут продвигаться уже с наступлением зимы.

Ранее министр обороны Украины заявил, что Киев больше не верит Западу на слово. Киев больше не доверяет разговорам и неформальным протоколам.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Объясняя причины замедления украинского наступления, глава минобороны Украины Алексей Резников запутался в показаниях. Сначала он телеканалу Fox News в качестве помехи привел дожди, а уже в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что виновата оросительная система, которую использует русские. «На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Прямо сейчас определенные погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», — пояснил Резников в эфире телеканала Fox News. Также telegram-канал «Милитарист» опубликовал фотографию украинского бронеавтомобиля, застрявшего в грязи. Далее глава минобороны Украины дал интервью японскому телеканалу NHK. Где уже пояснял, что наступление на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве траншей. По итогу Резников заявил, что украинские войска будут продвигаться уже с наступлением зимы. Ранее министр обороны Украины заявил, что Киев больше не верит Западу на слово. Киев больше не доверяет разговорам и неформальным протоколам. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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