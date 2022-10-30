30 октября 2022

В Госдуме предложили удвоить пенсионные коэффициенты за рождение детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам могут увеличить пенсионный коэффициент периода ухода за ребенком Фото:

Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который в два раза увеличит пенсионные коэффициенты за рождение детей. Об этом сообщил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в telegram-канале парламентария. По словам Нилова, подобная мера «положительно скажется и на рождаемости, и на достатке семей».

Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что накопительную часть пенсии могут выплатить с наступлением «старого» пенсионного возраста. По его словам, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич советовал россиянам не надеяться на государственную пенсию. В разговоре с URA.RU он объяснял, как именно можно самостоятельно накопить на старость.

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Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который в два раза увеличит пенсионные коэффициенты за рождение детей. Об этом сообщил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в telegram-канале парламентария. По словам Нилова, подобная мера «положительно скажется и на рождаемости, и на достатке семей». Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что накопительную часть пенсии могут выплатить с наступлением «старого» пенсионного возраста. По его словам, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич советовал россиянам не надеяться на государственную пенсию. В разговоре с URA.RU он объяснял, как именно можно самостоятельно накопить на старость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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