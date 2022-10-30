В Госдуме предложили удвоить пенсионные коэффициенты за рождение детей

31 октября 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Россиянам могут увеличить пенсионный коэффициент периода ухода за ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который в два раза увеличит пенсионные коэффициенты за рождение детей. Об этом сообщил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в telegram-канале парламентария. По словам Нилова, подобная мера «положительно скажется и на рождаемости, и на достатке семей». Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что накопительную часть пенсии могут выплатить с наступлением «старого» пенсионного возраста. По его словам, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич советовал россиянам не надеяться на государственную пенсию. В разговоре с URA.RU он объяснял, как именно можно самостоятельно накопить на старость.

Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который в два раза увеличит пенсионные коэффициенты за рождение детей. Об этом сообщил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в telegram-канале парламентария. По словам Нилова, подобная мера «положительно скажется и на рождаемости, и на достатке семей». Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что накопительную часть пенсии могут выплатить с наступлением «старого» пенсионного возраста. По его словам, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич советовал россиянам не надеяться на государственную пенсию. В разговоре с URA.RU он объяснял, как именно можно самостоятельно накопить на старость.