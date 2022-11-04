Украинские власти призывают к расправе над российскими журналистами

05 ноября 2022 в 05:58 Размер текста - 17 +

ВСУ охотятся на российских журналистов в зоне проведения СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопиющим нарушением прав человека назвал МИД РФ призывы украинских властей к насилию в отношении журналистов, находящихся в зоне СВО. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. «Россия неоднократно вносила проекты решений в Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по тематике безопасности журналистов. Призывы объявлять награды за головы журналистов — это просто вопиющее нарушение, которое заслуживает самых активных действий», — заявил дипломат в разговоре с ТАСС. Тема безопасности журналистов регулярно поднимается РФ в ООН и ОБСЕ. В конце октября тяжелое ранение получил военкор Семен Пегов, он наступил на мину во время работы на передовой. Ранее URA.RU сообщало о заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи об информационной войне, развернутой на Западе против России. По его мнению, Россия находится под давлением из-за проведения спецоперации на Украине. Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.

Вопиющим нарушением прав человека назвал МИД РФ призывы украинских властей к насилию в отношении журналистов, находящихся в зоне СВО. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. «Россия неоднократно вносила проекты решений в Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по тематике безопасности журналистов. Призывы объявлять награды за головы журналистов — это просто вопиющее нарушение, которое заслуживает самых активных действий», — заявил дипломат в разговоре с ТАСС. Тема безопасности журналистов регулярно поднимается РФ в ООН и ОБСЕ. В конце октября тяжелое ранение получил военкор Семен Пегов, он наступил на мину во время работы на передовой. Ранее URA.RU сообщало о заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи об информационной войне, развернутой на Западе против России. По его мнению, Россия находится под давлением из-за проведения спецоперации на Украине. Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.