В Софеде предложили изымать активы покинувших РФ олигархов

17 ноября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Андрей Кутепов предложил изымать активы покинувших РФ крупных бизнесменов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Необходимо заморозить активы крупных российских бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули РФ после начала спецоперации. Документ с таким заявлением в Правительство России направил глава Совета Федерации Андрей Кутепов. «На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов. Полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года», — цитирует слова Андрея Кутепова в документе ТАСС. Глава Совета Федерации считает, что меры по замораживанию активов необходимо ввести для владельцев крупных предприятий и для руководителей госкорпораций. При этом Кутепов добавляет, что полученные доходы должны идти в бюджет организаций для покрытия их убытков. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро. Также агентство рассказывало, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию о взыскании репараций с России в пользу Украины. В свою очередь, в Крыму начнут национализировать земельные участки украинских олигархов, которые поддерживают власти Киева. Под национализацию попадает, в том числе и недвижимость президента Украины Владимира Зеленского.

Необходимо заморозить активы крупных российских бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули РФ после начала спецоперации. Документ с таким заявлением в Правительство России направил глава Совета Федерации Андрей Кутепов. «На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов. Полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года», — цитирует слова Андрея Кутепова в документе ТАСС. Глава Совета Федерации считает, что меры по замораживанию активов необходимо ввести для владельцев крупных предприятий и для руководителей госкорпораций. При этом Кутепов добавляет, что полученные доходы должны идти в бюджет организаций для покрытия их убытков. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро. Также агентство рассказывало, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию о взыскании репараций с России в пользу Украины. В свою очередь, в Крыму начнут национализировать земельные участки украинских олигархов, которые поддерживают власти Киева. Под национализацию попадает, в том числе и недвижимость президента Украины Владимира Зеленского.