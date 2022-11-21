Кириенко наградил демобилизованных студентов Донбасса за участие в спецоперации

22 ноября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко вручил демобилизованным студентам награды за участие в спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Демобилизованные студенты Донецкой и Луганской народных республик получили государственные награды и статус участников боевых действий. В церемониях принял участие первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко. «Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая», — сообщил в своем telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко посетил ЛНР, чтобы вручить награды демобилизованным студентам, передает пресс-служба Народной милиции республики. Уточняется, что студенты были награждены медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших». Кроме того, первый замруководителя АП объявил, что всех студентов, принимавших участие в спецоперации, переведут на бесплатное обучение. Врио главы ДНР уточнил, что после демобилизации обучающиеся вновь смогут подписать контракт на прохождение воинской службы, поскольку несколько студентов изъявили такое желание. Также Кириенко и Пушилин посетили одну из школ поселка Новый Свет в ДНР, в котором проходит плановая диспансеризация в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Представитель учебного заявления заверил, что медики обеспечены всем необходимым оборудованием для проведения медосмотра и довольны условиями труда. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам референдумов в сентябре. 5 октября Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей на присоединенных территориях. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 12 тысяч детей из новых регионов уже прошли медицинские осмотры, пишет RT. Ранее URA.RU сообщало, что Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР. В пятницу Пушилин объявил о начале частичной демобилизации в ДНР.

Демобилизованные студенты Донецкой и Луганской народных республик получили государственные награды и статус участников боевых действий. В церемониях принял участие первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко. «Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая», — сообщил в своем telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Также Кириенко посетил ЛНР, чтобы вручить награды демобилизованным студентам, передает пресс-служба Народной милиции республики. Уточняется, что студенты были награждены медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших». Кроме того, первый замруководителя АП объявил, что всех студентов, принимавших участие в спецоперации, переведут на бесплатное обучение. Врио главы ДНР уточнил, что после демобилизации обучающиеся вновь смогут подписать контракт на прохождение воинской службы, поскольку несколько студентов изъявили такое желание. Также Кириенко и Пушилин посетили одну из школ поселка Новый Свет в ДНР, в котором проходит плановая диспансеризация в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Представитель учебного заявления заверил, что медики обеспечены всем необходимым оборудованием для проведения медосмотра и довольны условиями труда. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам референдумов в сентябре. 5 октября Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей на присоединенных территориях. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 12 тысяч детей из новых регионов уже прошли медицинские осмотры, пишет RT. Ранее URA.RU сообщало, что Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР. В пятницу Пушилин объявил о начале частичной демобилизации в ДНР.