Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам

В начале 2023 года зарплаты бюджетников в России должны быть увеличены в соответствии с их фактическим ростом по итогам 2022 года. Соответствующее распоряжение правительству дал президент РФ Владимир Путин.
«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», — говорится в распоряжении президента на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что должна быть также предусмотрена корректировка фонда в соответствии с изменением темпа роста зарплат.
Ранее глава Минфин России Антон Силуанов пообещал рост зарплат бюджетников в 2023 году. По прогнозу ведомства, повышение превысит 8%. Кроме этого, в 2023 году должны вырасти пенсии на 1000 рублей.
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В начале 2023 года зарплаты бюджетников в России должны быть увеличены в соответствии с их фактическим ростом по итогам 2022 года. Соответствующее распоряжение правительству дал президент РФ Владимир Путин. «Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», — говорится в распоряжении президента на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что должна быть также предусмотрена корректировка фонда в соответствии с изменением темпа роста зарплат. Ранее глава Минфин России Антон Силуанов пообещал рост зарплат бюджетников в 2023 году. По прогнозу ведомства, повышение превысит 8%. Кроме этого, в 2023 году должны вырасти пенсии на 1000 рублей.