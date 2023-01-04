Белый дом пожаловался, что Россия не готова к дипломатии

04 января 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Белом доме считают, что Россия не собирается завершать конфликт Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не готова к добросовестным переговорам о мире на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Трудно воспринимать всерьез идею о том, что Россия готова к добросовестной дипломатии», — сказала Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, ее слова приводятся на сайте Белого дома . Представитель Белого дома считает, что российская сторона якобы не собирается менять нынешнее положение дел. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российская сторона не раз заявляла о готовности решить конфликт дипломатическим путем. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва, в отличие от оппонентов не отказывается от переговоров. Аналитики отмечают, что Запад не оставляет попыток выставить РФ инициатором продолжения боевых действий, сообщает RT. Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Москва и Киев сядут за стол переговоров в период между февралем и маем, пишет деловое издание «Взгляд».

Россия не готова к добросовестным переговорам о мире на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Трудно воспринимать всерьез идею о том, что Россия готова к добросовестной дипломатии», — сказала Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, ее слова приводятся на сайте Белого дома. Представитель Белого дома считает, что российская сторона якобы не собирается менять нынешнее положение дел. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российская сторона не раз заявляла о готовности решить конфликт дипломатическим путем. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва, в отличие от оппонентов не отказывается от переговоров. Аналитики отмечают, что Запад не оставляет попыток выставить РФ инициатором продолжения боевых действий, сообщает RT. Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Москва и Киев сядут за стол переговоров в период между февралем и маем, пишет деловое издание «Взгляд».