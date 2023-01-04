Политолог Марков: Путин и Шойгу отправили новое послание Западу

Отправка в поход фрегата с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которую провели при участии президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, это послание Западу. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.
«Путин и Шойгу отправили в поход фрегат с гиперзвуковыми ракетами Циркон. Это послание Западу, что Россия имеет такие ядерные ракеты, которые гарантированно прибивают любую современную ПВО», — заявил Марков в своем telegram-канале. Он считает, что такое послание связано с готовностью России к новому наступлению на Украине.
Ранее сообщалось, что состоялась торжественная церемония выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на боевую службу. Он отправился в морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю, сообщает «Ридус».
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Отправка в поход фрегата с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которую провели при участии президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, это послание Западу. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков. «Путин и Шойгу отправили в поход фрегат с гиперзвуковыми ракетами Циркон. Это послание Западу, что Россия имеет такие ядерные ракеты, которые гарантированно прибивают любую современную ПВО», — заявил Марков в своем telegram-канале. Он считает, что такое послание связано с готовностью России к новому наступлению на Украине. Ранее сообщалось, что состоялась торжественная церемония выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на боевую службу. Он отправился в морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю, сообщает «Ридус».