Армия Беларуси начала доставать вооружение, хранившееся годами

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Лукашенко, лукашенко александр
ВС Беларуси начали эксплуатировать вооружение, которое ранее хранилось годами, заявили в Минобороны страны Фото:

Армия республики Беларусь начала доставать военную технику, которая до этого находилась на хранении годами. Об этом заявили в Минобороны республики.

«Подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил республики Беларусь приступили к снятию техники с длительного хранения. Это произошло в рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) между Россией и республикой», — уточнили в силовом ведомстве. Информацию приводит telegram-канал «Раньше все».

Ранее сообщалось, что перед группировкой союзных войск республики Беларусь и России стоит задача по обучению солдат. Также уточнялось, что 12 января в рамках совместного взаимодействия между вооруженными силами стран, в Беларусь прибыл командующий сухопутными войсками РФ. Помимо этого в Совбезе Беларуси говорили, что Москва и Минск проведут совместные летные учения. В ходе взаимодействия между странами также сообщалось, что Беларусь утвердил соглашение с правительством РФ о единых правилах конкуренции, сообщает РАПСИ.

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Армия республики Беларусь начала доставать военную технику, которая до этого находилась на хранении годами. Об этом заявили в Минобороны республики. «Подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил республики Беларусь приступили к снятию техники с длительного хранения. Это произошло в рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) между Россией и республикой», — уточнили в силовом ведомстве. Информацию приводит telegram-канал «Раньше все». Ранее сообщалось, что перед группировкой союзных войск республики Беларусь и России стоит задача по обучению солдат. Также уточнялось, что 12 января в рамках совместного взаимодействия между вооруженными силами стран, в Беларусь прибыл командующий сухопутными войсками РФ. Помимо этого в Совбезе Беларуси говорили, что Москва и Минск проведут совместные летные учения. В ходе взаимодействия между странами также сообщалось, что Беларусь утвердил соглашение с правительством РФ о единых правилах конкуренции, сообщает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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