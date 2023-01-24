Армия Беларуси начала доставать вооружение, хранившееся годами

24 января 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

ВС Беларуси начали эксплуатировать вооружение, которое ранее хранилось годами, заявили в Минобороны страны Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Армия республики Беларусь начала доставать военную технику, которая до этого находилась на хранении годами. Об этом заявили в Минобороны республики. «Подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил республики Беларусь приступили к снятию техники с длительного хранения. Это произошло в рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) между Россией и республикой», — уточнили в силовом ведомстве. Информацию приводит telegram-канал «Раньше все». Ранее сообщалось, что перед группировкой союзных войск республики Беларусь и России стоит задача по обучению солдат. Также уточнялось, что 12 января в рамках совместного взаимодействия между вооруженными силами стран, в Беларусь прибыл командующий сухопутными войсками РФ. Помимо этого в Совбезе Беларуси говорили, что Москва и Минск проведут совместные летные учения. В ходе взаимодействия между странами также сообщалось, что Беларусь утвердил соглашение с правительством РФ о единых правилах конкуренции, сообщает РАПСИ.

Армия республики Беларусь начала доставать военную технику, которая до этого находилась на хранении годами. Об этом заявили в Минобороны республики. «Подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил республики Беларусь приступили к снятию техники с длительного хранения. Это произошло в рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) между Россией и республикой», — уточнили в силовом ведомстве. Информацию приводит telegram-канал «Раньше все». Ранее сообщалось, что перед группировкой союзных войск республики Беларусь и России стоит задача по обучению солдат. Также уточнялось, что 12 января в рамках совместного взаимодействия между вооруженными силами стран, в Беларусь прибыл командующий сухопутными войсками РФ. Помимо этого в Совбезе Беларуси говорили, что Москва и Минск проведут совместные летные учения. В ходе взаимодействия между странами также сообщалось, что Беларусь утвердил соглашение с правительством РФ о единых правилах конкуренции, сообщает РАПСИ.