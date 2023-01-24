Ляйсан Утяшева поделилась откровением о внешности и дала совет россиянкам

Ляйсан Утяшева поделилась способами борьбы с утренними отеками

24 января 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что борется с отеками Фото: Анна Майорова © URA.RU Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась способами борьбы с отеками. Она советует прикладывать лед к местам отеков, а также заваривать имбирь. Своими советами она поделилась в telegram-канале. «Я склонна к отекам и знаю, что если вечером выпила слишком много воды — то все, глаз на утро видно не будет. <…> Подушка повыше, упор на лимфодренаж, прикладывать лед к местам отеков по утрам», — написала Ляйсан Утяшева. Телеведущая также подчеркнула, что по утрам нужно завариваем имбирь с куркумой и выпивать его через десять минут. Кроме того телеведущая призналась, что делает массаж своими руками при помощи столовых ложек. Ранее сообщалось, что Ляйсан Утяшева жаловалась на свое здоровье, пишут «Дни.ру». Также российская фигуристка Алина Загитова ранее заявляла, что восхищается гимнасткой Ляйсан Утяшевой, передает Sport 24.

Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась способами борьбы с отеками. Она советует прикладывать лед к местам отеков, а также заваривать имбирь. Своими советами она поделилась в telegram-канале. «Я склонна к отекам и знаю, что если вечером выпила слишком много воды — то все, глаз на утро видно не будет. <…> Подушка повыше, упор на лимфодренаж, прикладывать лед к местам отеков по утрам», — написала Ляйсан Утяшева. Телеведущая также подчеркнула, что по утрам нужно завариваем имбирь с куркумой и выпивать его через десять минут. Кроме того телеведущая призналась, что делает массаж своими руками при помощи столовых ложек. Ранее сообщалось, что Ляйсан Утяшева жаловалась на свое здоровье, пишут «Дни.ру». Также российская фигуристка Алина Загитова ранее заявляла, что восхищается гимнасткой Ляйсан Утяшевой, передает Sport 24.