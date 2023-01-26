В Германии Зеленского назвали героем сказки Пушкина из-за просьб об оружии

Junge Welt: просящий оружие Зеленский похож на старуху из сказки Пушкина, оставшуюся у разбитого корыта

27 января 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

В Германии Зеленского назвали старухой из сказки Пушкина из-за просьб о новом вооружении Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский требует от стран Запада новых поставок вооружения, как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» русского поэта Александра Пушкина. Об этом заявил немецкий обозреватель Райнхард Лаутербах. «Во всей Европе рассказывают „Сказку о рыбаке и рыбке“ — притчу о женщине, которой всего было мало. И в Германии эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене», — приводит слова Райнхарда Лаутербаха издание Junge Welt. В материале сравнивают просьбы Зеленского о новом вооружения с требованиями старухи из сказки. Кроме этого, немецкий обозреватель считает, что планы на вступление Украины в Евросоюз не осуществляться. «Понадеявшись на вступление в ЕС, Украина может оказаться у разбитого корыта. То есть будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли», — дополняет Райнхард Лаутербах. Страны Запада с начала специальной военной операции помогают Украине финансами и отправкой военной техники. Западные страны потребовали от Зеленского усилить контроль за денежными потоками в связи со случаями коррупции в Минобороны страны, передает RT. По словам президента России Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от стран Запада новых поставок вооружения, как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» русского поэта Александра Пушкина. Об этом заявил немецкий обозреватель Райнхард Лаутербах. «Во всей Европе рассказывают „Сказку о рыбаке и рыбке“ — притчу о женщине, которой всего было мало. И в Германии эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене», — приводит слова Райнхарда Лаутербаха издание Junge Welt. В материале сравнивают просьбы Зеленского о новом вооружения с требованиями старухи из сказки. Кроме этого, немецкий обозреватель считает, что планы на вступление Украины в Евросоюз не осуществляться. «Понадеявшись на вступление в ЕС, Украина может оказаться у разбитого корыта. То есть будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли», — дополняет Райнхард Лаутербах. Страны Запада с начала специальной военной операции помогают Украине финансами и отправкой военной техники. Западные страны потребовали от Зеленского усилить контроль за денежными потоками в связи со случаями коррупции в Минобороны страны, передает RT. По словам президента России Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.