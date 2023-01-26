26 января 2023

В Германии Зеленского назвали героем сказки Пушкина из-за просьб об оружии

Junge Welt: просящий оружие Зеленский похож на старуху из сказки Пушкина, оставшуюся у разбитого корыта
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
В Германии Зеленского назвали старухой из сказки Пушкина из-за просьб о новом вооружении Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский требует от стран Запада новых поставок вооружения, как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» русского поэта Александра Пушкина. Об этом заявил немецкий обозреватель Райнхард Лаутербах.

«Во всей Европе рассказывают „Сказку о рыбаке и рыбке“ — притчу о женщине, которой всего было мало. И в Германии эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене», — приводит слова Райнхарда Лаутербаха издание Junge Welt. В материале сравнивают просьбы Зеленского о новом вооружения с требованиями старухи из сказки.

Кроме этого, немецкий обозреватель считает, что планы на вступление Украины в Евросоюз не осуществляться. «Понадеявшись на вступление в ЕС, Украина может оказаться у разбитого корыта. То есть будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли», — дополняет Райнхард Лаутербах.

Страны Запада с начала специальной военной операции помогают Украине финансами и отправкой военной техники. Западные страны потребовали от Зеленского усилить контроль за денежными потоками в связи со случаями коррупции в Минобороны страны, передает RT. По словам президента России Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский требует от стран Запада новых поставок вооружения, как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» русского поэта Александра Пушкина. Об этом заявил немецкий обозреватель Райнхард Лаутербах. «Во всей Европе рассказывают „Сказку о рыбаке и рыбке“ — притчу о женщине, которой всего было мало. И в Германии эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене», — приводит слова Райнхарда Лаутербаха издание Junge Welt. В материале сравнивают просьбы Зеленского о новом вооружения с требованиями старухи из сказки. Кроме этого, немецкий обозреватель считает, что планы на вступление Украины в Евросоюз не осуществляться. «Понадеявшись на вступление в ЕС, Украина может оказаться у разбитого корыта. То есть будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли», — дополняет Райнхард Лаутербах. Страны Запада с начала специальной военной операции помогают Украине финансами и отправкой военной техники. Западные страны потребовали от Зеленского усилить контроль за денежными потоками в связи со случаями коррупции в Минобороны страны, передает RT. По словам президента России Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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