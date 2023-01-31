Путин назначил на должность замглавы МЧС РФ Антона Герасимова

Владимир Путин подписал указ о назначении Герасимова на пост замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил главу компании «Айкумен» Антона Герасимова на должность замглавы МЧС РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Правовой информации.
«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий», — говорится в документе. Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее стало известно, что Герасимов стал одним из кандидатов на должность замглавы МЧС. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
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