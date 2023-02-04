Foreign Affairs: энергосистема Украины почти полностью разрушена

Энергетическая система Украины на грани разрушения, что может привести к экономическим потрясениям. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.
«Электрическая сеть страны с каждым днем приближается к коллапсу. Украинцы уже привыкли к веерным отключениям электроэнергии, но электроснабжение далеко не соответствует потребностям страны, что приводит к серьезным экономическим потрясениям», — передает
Без действующей электросети Украина станет непригодной для проживания, пишет американский журнал. Издание отмечает, что катастрофу может прекратить Запад, если поможет Украине укрепить электросети.
Армия РФ наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл атаки на энергообъекты Украины ответом на теракт на Крымском мосту. На полное восстановление энергосистемы уйдет минимум год, заявили в Центре исследования энергетики Украины. Страна на 90% лишилась ветровой энергии и до 40% солнечной, передает Nation News со ссылкой на Минэнерго Украины. Для решения проблемы с электричеством планируется создать малые энергостанции.
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