Foreign Affairs: энергосистема Украины почти полностью разрушена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Без энергосистемы Украина будет непригодна для жизни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Энергетическая система Украины на грани разрушения, что может привести к экономическим потрясениям. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

«Электрическая сеть страны с каждым днем приближается к коллапсу. Украинцы уже привыкли к веерным отключениям электроэнергии, но электроснабжение далеко не соответствует потребностям страны, что приводит к серьезным экономическим потрясениям», — передает Foreign Affairs.

Без действующей электросети Украина станет непригодной для проживания, пишет американский журнал. Издание отмечает, что катастрофу может прекратить Запад, если поможет Украине укрепить электросети.

Армия РФ наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл атаки на энергообъекты Украины ответом на теракт на Крымском мосту. На полное восстановление энергосистемы уйдет минимум год, заявили в Центре исследования энергетики Украины. Страна на 90% лишилась ветровой энергии и до 40% солнечной, передает Nation News со ссылкой на Минэнерго Украины. Для решения проблемы с электричеством планируется создать малые энергостанции.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Энергетическая система Украины на грани разрушения, что может привести к экономическим потрясениям. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Электрическая сеть страны с каждым днем приближается к коллапсу. Украинцы уже привыкли к веерным отключениям электроэнергии, но электроснабжение далеко не соответствует потребностям страны, что приводит к серьезным экономическим потрясениям», — передает Foreign Affairs. Без действующей электросети Украина станет непригодной для проживания, пишет американский журнал. Издание отмечает, что катастрофу может прекратить Запад, если поможет Украине укрепить электросети. Армия РФ наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл атаки на энергообъекты Украины ответом на теракт на Крымском мосту. На полное восстановление энергосистемы уйдет минимум год, заявили в Центре исследования энергетики Украины. Страна на 90% лишилась ветровой энергии и до 40% солнечной, передает Nation News со ссылкой на Минэнерго Украины. Для решения проблемы с электричеством планируется создать малые энергостанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...