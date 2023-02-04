Foreign Affairs: энергосистема Украины почти полностью разрушена

04 февраля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Без энергосистемы Украина будет непригодна для жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Энергетическая система Украины на грани разрушения, что может привести к экономическим потрясениям. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Электрическая сеть страны с каждым днем приближается к коллапсу. Украинцы уже привыкли к веерным отключениям электроэнергии, но электроснабжение далеко не соответствует потребностям страны, что приводит к серьезным экономическим потрясениям», — передает Foreign Affairs . Без действующей электросети Украина станет непригодной для проживания, пишет американский журнал. Издание отмечает, что катастрофу может прекратить Запад, если поможет Украине укрепить электросети. Армия РФ наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл атаки на энергообъекты Украины ответом на теракт на Крымском мосту. На полное восстановление энергосистемы уйдет минимум год, заявили в Центре исследования энергетики Украины. Страна на 90% лишилась ветровой энергии и до 40% солнечной, передает Nation News со ссылкой на Минэнерго Украины. Для решения проблемы с электричеством планируется создать малые энергостанции.

Энергетическая система Украины на грани разрушения, что может привести к экономическим потрясениям. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Электрическая сеть страны с каждым днем приближается к коллапсу. Украинцы уже привыкли к веерным отключениям электроэнергии, но электроснабжение далеко не соответствует потребностям страны, что приводит к серьезным экономическим потрясениям», — передает Foreign Affairs. Без действующей электросети Украина станет непригодной для проживания, пишет американский журнал. Издание отмечает, что катастрофу может прекратить Запад, если поможет Украине укрепить электросети. Армия РФ наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл атаки на энергообъекты Украины ответом на теракт на Крымском мосту. На полное восстановление энергосистемы уйдет минимум год, заявили в Центре исследования энергетики Украины. Страна на 90% лишилась ветровой энергии и до 40% солнечной, передает Nation News со ссылкой на Минэнерго Украины. Для решения проблемы с электричеством планируется создать малые энергостанции.