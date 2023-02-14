14 февраля 2023

РПЦ договорилась противостоять либерализму вместе с Эфиопией

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РПЦ и Эфиопская церковь будут вместе противостоять влиянию либерализма Фото:

Русская православная церковь (РПЦ) подписала с Эфиопской церковью меморандум, направленный на совместное противостояние влиянию либеральной идеологии и сохранению традиционной христианской морали. Об этом рассказал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

«Совместный меморандум между РПЦ и Эфиопской церковью позволит совместно отстаивать традиционные нравственные основы в современном обществе и противодействовать натиску либеральной морали», — передает слова иеромонаха Стефана РИА Новости. Он добавил, что меморандум включает в себя 12 пунктов, которые позволят развивать отношения между Церквями в ближайшие годы.

В РПЦ отметили ту солидарность, которая исходит от Эфиопской церкви на фоне попыток ее дискриминации на международном уровне. Также в меморандуме заложены пункты, которые направлены на академическое взаимодействие между церквями, обмен студентами, а также обмен опытом социального служения и работы с молодежью.

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Русская православная церковь (РПЦ) подписала с Эфиопской церковью меморандум, направленный на совместное противостояние влиянию либеральной идеологии и сохранению традиционной христианской морали. Об этом рассказал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). «Совместный меморандум между РПЦ и Эфиопской церковью позволит совместно отстаивать традиционные нравственные основы в современном обществе и противодействовать натиску либеральной морали», — передает слова иеромонаха Стефана РИА Новости. Он добавил, что меморандум включает в себя 12 пунктов, которые позволят развивать отношения между Церквями в ближайшие годы. В РПЦ отметили ту солидарность, которая исходит от Эфиопской церкви на фоне попыток ее дискриминации на международном уровне. Также в меморандуме заложены пункты, которые направлены на академическое взаимодействие между церквями, обмен студентами, а также обмен опытом социального служения и работы с молодежью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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