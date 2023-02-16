Зампред Госдумы рассказал об изменении с бюджетными местами в вузах из-за новых регионов

Студенты новых регионов будут поступать в вузы Ростова, Волгограда, Воронежа и Белгорода, отметил Борис Чернышов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В вузах юга России, в частности Ростова, Волгограда, Воронежа, Белгорода, планируется увеличение бюджетных мест для жителей новых регионов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов.

«По итогам прошлого года у нас есть 15 000 распределенных мест. Подавляющее число студентов из новых регионов будет поступать в вузы южных территорий Российской Федерации. Это и Ростов, и Волгоград, и Воронеж, и Белгород. Уверен, что в прогнозируемом плане там будут добавлены бюджетные места по многим направлениям. В итоге вузы получат их в необходимом количестве, при этом составят конкуренцию. Все смогут нормально поступить, в том числе студенты из новых регионов», — подчеркнул Борис Чернышов.

Зампредседателя Госдумы добавил, что работа с новыми территориями сейчас идет по схеме вступления Крыма в состав РФ. «Самое важное, что сегодня мы работаем по тем отработанным сценариям, которые были после 2014-го года, после вступления Крыма в состав Российской Федерации. Прошлые годы показали, что система Минобрнауки активно справляется с распределением бюджетных мест», — заявил Чернышов.

Ранее зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что сенаторы 22 февраля собирают экстренное совещание по рассмотрению ряда оперативных вопросов. В частности, введения специальных казначейских кредитов для развития инфраструктуры и строительства социальных объектов в новых регионах России.