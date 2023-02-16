Названы плюсы безответной любви

Безответная любовь позволяет человеку больше сил тратить на себя и свое развитие, а также превращает его, с точки зрения эмоций и психологии, в сильную личность. Об этом рассказала журналистка издания Metro Таниэль Мустафа.
«Безответная любовь заставила меня брать уроки всего. По сути, я начала вкладывать в себя всю энергию», — поделилась журналистка в своем материале. Она добавила, что если бы ее отношения сложились успешно, то это не позволило бы ей выбраться в крупный город и построить карьеру журналистки.
Журналистка рассказала, что, оглядываясь назад, она понимает, что удачные отношения построили бы ее жизнь совершенно иначе. Среди прочего, безответная любовь делает личность сильной, как в психологическом, так и эмоциональном плане, так как человека без отношений некому поддержать в самые тяжелые моменты в жизни, заключила Мустафа.
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Безответная любовь позволяет человеку больше сил тратить на себя и свое развитие, а также превращает его, с точки зрения эмоций и психологии, в сильную личность. Об этом рассказала журналистка издания Metro Таниэль Мустафа. «Безответная любовь заставила меня брать уроки всего. По сути, я начала вкладывать в себя всю энергию», — поделилась журналистка в своем материале. Она добавила, что если бы ее отношения сложились успешно, то это не позволило бы ей выбраться в крупный город и построить карьеру журналистки. Журналистка рассказала, что, оглядываясь назад, она понимает, что удачные отношения построили бы ее жизнь совершенно иначе. Среди прочего, безответная любовь делает личность сильной, как в психологическом, так и эмоциональном плане, так как человека без отношений некому поддержать в самые тяжелые моменты в жизни, заключила Мустафа.