Названы плюсы безответной любви

Журналистка Metro перечислила два плюса безответной любви

Безответная любовь делает человека сильнее и толкает его на саморазвитие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Безответная любовь позволяет человеку больше сил тратить на себя и свое развитие, а также превращает его, с точки зрения эмоций и психологии, в сильную личность. Об этом рассказала журналистка издания Metro Таниэль Мустафа.

«Безответная любовь заставила меня брать уроки всего. По сути, я начала вкладывать в себя всю энергию», — поделилась журналистка в своем материале . Она добавила, что если бы ее отношения сложились успешно, то это не позволило бы ей выбраться в крупный город и построить карьеру журналистки.

Журналистка рассказала, что, оглядываясь назад, она понимает, что удачные отношения построили бы ее жизнь совершенно иначе. Среди прочего, безответная любовь делает личность сильной, как в психологическом, так и эмоциональном плане, так как человека без отношений некому поддержать в самые тяжелые моменты в жизни, заключила Мустафа.