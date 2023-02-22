Генерал Гурулев раскрыл, какие вопросы обсудит Госдума на экстренном заседании

Андрей Гурулев: в Госдуме будет обсуждаться приостановление участия РФ в ДСНВ
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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
Россия больше не будет допускать западные инспекции на свои ядерные объекты Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Ратификация решения президента России Владимира Путина по поводу приостановления участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III) станет основным моментом на сегодняшнем заседании Государственной Думы. Об этом сообщил генерал-лейтенант, депутат ГД Андрей Гурулев в своем telegram-канале.

«Решение о приостановке участия в СНВ напрашивалось давно, сегодня у нас не может быть никаких договоренностей с США, мы находимся в состоянии гибридной войны с Западом», — написал депутат. Он также отметил, что стратегическое ядерное оружие России направлено на противодействие Америке и ее ближайшим партнерам. «Оно [ядерное оружие] является основным гарантом безопасности РФ», — заключил Гурулев.

Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке участия страны в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее днем он заявил о готовности России к возобновлению проведения ядерных испытаний.

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Ратификация решения президента России Владимира Путина по поводу приостановления участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III) станет основным моментом на сегодняшнем заседании Государственной Думы. Об этом сообщил генерал-лейтенант, депутат ГД Андрей Гурулев в своем telegram-канале. «Решение о приостановке участия в СНВ напрашивалось давно, сегодня у нас не может быть никаких договоренностей с США, мы находимся в состоянии гибридной войны с Западом», — написал депутат. Он также отметил, что стратегическое ядерное оружие России направлено на противодействие Америке и ее ближайшим партнерам. «Оно [ядерное оружие] является основным гарантом безопасности РФ», — заключил Гурулев. Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке участия страны в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее днем он заявил о готовности России к возобновлению проведения ядерных испытаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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