Генерал Гурулев раскрыл, какие вопросы обсудит Госдума на экстренном заседании

Ратификация решения президента России Владимира Путина по поводу приостановления участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III) станет основным моментом на сегодняшнем заседании Государственной Думы. Об этом сообщил генерал-лейтенант, депутат ГД Андрей Гурулев в своем telegram-канале.
«Решение о приостановке участия в СНВ напрашивалось давно, сегодня у нас не может быть никаких договоренностей с США, мы находимся в состоянии гибридной войны с Западом», — написал депутат. Он также отметил, что стратегическое ядерное оружие России направлено на противодействие Америке и ее ближайшим партнерам. «Оно [ядерное оружие] является основным гарантом безопасности РФ», — заключил Гурулев.
Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке участия страны в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее днем он заявил о готовности России к возобновлению проведения ядерных испытаний.
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