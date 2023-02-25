Пользователи Сети заметили двойника Зеленского на встрече с Байденом

«Второго Зеленского» заметили зрители в сюжете польского СМИФото: Официальный сайт президента Украины
Пользователи Сети разглядели в сюжете польской газеты Fakt двойника президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Джо Байденом в Киеве. «Второй Зеленский», по мнению людей, появился на видео во время того, как американский лидер поднимался по лестнице.
«Почему нам показывают двух Зеленских?» — поинтересовался один из комментаторов на youtube-канале Fakt. Другие комментаторы назвали двух президентов наркоманами. «Это что, настоящий Байден?» — спросил еще одни зритель.
Ранее президент США Джо Байден прибыл в Киев. Там он заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. Также он на встрече с Зеленским пообещал Киеву оружие, которое еще не передавалось ВСУ. Во время своей поездки Байден бросил вызов президенту России Владимиру Путина, заявив, что спецоперация РФ «терпит неудачу», считают журналисты The New York Times.
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Пользователи Сети разглядели в сюжете польской газеты Fakt двойника президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Джо Байденом в Киеве. «Второй Зеленский», по мнению людей, появился на видео во время того, как американский лидер поднимался по лестнице. «Почему нам показывают двух Зеленских?» — поинтересовался один из комментаторов на youtube-канале Fakt. Другие комментаторы назвали двух президентов наркоманами. «Это что, настоящий Байден?» — спросил еще одни зритель. Ранее президент США Джо Байден прибыл в Киев. Там он заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. Также он на встрече с Зеленским пообещал Киеву оружие, которое еще не передавалось ВСУ. Во время своей поездки Байден бросил вызов президенту России Владимиру Путина, заявив, что спецоперация РФ «терпит неудачу», считают журналисты The New York Times.