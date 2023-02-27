В Офисе Зеленского предсказали исчезновение Украины после поражения

Если украинская армия проиграет России и не вернет утраченные территории, то Украина исчезнет как государство. Об этом заявил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк.
«Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать», — цитирует Подоляка украинская газета «Страна».
Украина фактически уже проиграла, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. ВСУ еще держатся только благодаря вооружению от НАТО, сообщали СМИ. Россия не может проиграть Украине, потому что ядерные державы никогда не терпели поражение в судьбоносных конфликтах, цитирует RT зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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