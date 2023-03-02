ТАСС: правоохранительные органы подозревают беспилотники во взрывах в Коломне 03 марта 2023 в 03:19 Размер текста - 17 + По данным силовиков, взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе и мог случиться из-за беспилотника. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Однако обломки летательного аппарата пока что не обнаружены, отметили в агентстве. Ранее сообщалось, что жители Коломны ночью 3 марта услышали взрыв в городе. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию о взрыве, пишет RT. Взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе и мог случиться из-за беспилотника. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Однако обломки летательного аппарата пока что не обнаружены, отметили в агентстве. Ранее сообщалось, что жители Коломны ночью 3 марта услышали взрыв в городе. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию о взрыве, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям