ТАСС: правоохранительные органы подозревают беспилотники во взрывах в Коломне

По данным силовиков, взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника
Взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе и мог случиться из-за беспилотника. Об этом заявили в правоохранительных органах.
«Взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Однако обломки летательного аппарата пока что не обнаружены, отметили в агентстве.
Ранее сообщалось, что жители Коломны ночью 3 марта услышали взрыв в городе. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию о взрыве, пишет RT.
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