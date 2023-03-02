02 марта 2023

ТАСС: правоохранительные органы подозревают беспилотники во взрывах в Коломне

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
По данным силовиков, взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника Фото:

Взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе и мог случиться из-за беспилотника. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Однако обломки летательного аппарата пока что не обнаружены, отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что жители Коломны ночью 3 марта услышали взрыв в городе. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию о взрыве, пишет RT.

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Взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе и мог случиться из-за беспилотника. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Взрыв в Коломне мог произойти из-за беспилотника», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Однако обломки летательного аппарата пока что не обнаружены, отметили в агентстве. Ранее сообщалось, что жители Коломны ночью 3 марта услышали взрыв в городе. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию о взрыве, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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