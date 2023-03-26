Путин рассказал, как военные РФ уничтожают поставляемое Киеву оружие

Запад поставляет на Украину вооружения скрытно, но российские военные пытаются уничтожать их в процессе доставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Запад поддерживает Киев на протяжении года. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Украине. Также страны ЕС хотят подключить к закупкам вооружения для Киева те страны, которые не входят в союз. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры.
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