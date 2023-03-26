Путин рассказал, как военные РФ уничтожают поставляемое Киеву оружие

Путин: оружие НАТО уничтожается во время доставки на Украину

26 марта 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

По словам Путина, ВС РФ уничтожают все оружие, которые удается «достать» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад поставляет на Украину вооружения скрытно, но российские военные пытаются уничтожать их в процессе доставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Запад поддерживает Киев на протяжении года. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Украине. Также страны ЕС хотят подключить к закупкам вооружения для Киева те страны, которые не входят в союз. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры.

Запад поставляет на Украину вооружения скрытно, но российские военные пытаются уничтожать их в процессе доставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Запад поддерживает Киев на протяжении года. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Украине. Также страны ЕС хотят подключить к закупкам вооружения для Киева те страны, которые не входят в союз. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры.