Медведев: Запад не слышит мирных инициатив России

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев отметил, что на Западе реагируют только на силовые методы Фото:

Силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователей «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в своем telegram-канале. Медведев отметил, что мирные инициативы и пожелания России остаются неуслышанными, если не подкрепляются возможностью применить силовые методы.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что угроза применения ядерного оружия возрастает с каждым днем. Особенно этому способствуют западные поставки вооружений на Украину, передает RT.

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Силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователей «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в своем telegram-канале. Медведев отметил, что мирные инициативы и пожелания России остаются неуслышанными, если не подкрепляются возможностью применить силовые методы. Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что угроза применения ядерного оружия возрастает с каждым днем. Особенно этому способствуют западные поставки вооружений на Украину, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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