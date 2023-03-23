Медведев: Запад не слышит мирных инициатив России

Силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователей «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в своем telegram-канале. Медведев отметил, что мирные инициативы и пожелания России остаются неуслышанными, если не подкрепляются возможностью применить силовые методы.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что угроза применения ядерного оружия возрастает с каждым днем. Особенно этому способствуют западные поставки вооружений на Украину, передает RT.
Силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователей «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в своем telegram-канале. Медведев отметил, что мирные инициативы и пожелания России остаются неуслышанными, если не подкрепляются возможностью применить силовые методы. Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что угроза применения ядерного оружия возрастает с каждым днем. Особенно этому способствуют западные поставки вооружений на Украину, передает RT.