Медведев: Запад не слышит мирных инициатив России

Дмитрий Медведев отметил, что на Западе реагируют только на силовые методы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовые методы действуют на западных оппонентов более убедительно, чем мирные переговоры. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователей «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в своем telegram-канале . Медведев отметил, что мирные инициативы и пожелания России остаются неуслышанными, если не подкрепляются возможностью применить силовые методы.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что угроза применения ядерного оружия возрастает с каждым днем. Особенно этому способствуют западные поставки вооружений на Украину, передает RT.