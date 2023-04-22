Политолог Колташов разоблачил роль США в высылке дипломатов РФ из Германии

Политолог Колташов: США приложили руку к высылке дипломатов РФ из Германии

США пытаются столкнуть Германию с РФ, считает Колташов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение ФРГ о массовой высылке российских дипломатов несет вред самой Германии, которая выполняет команды США, заявил политолог Василий Колташов. По его словам, Штаты хотят, чтобы Германия была на острие атаки против России, так как Вашингтон боится объединения усилий двух стран.

«Последнее десятилетие, главный страх США состоял в том, что Россия и Германия объединят усилия. Огромные ресурсы России, опыт и немецкая терпеливость и промышленность создадут совершенно другую Европу. США необходимо, чтобы Германия была на острие атаки против России. Именно поэтому ни Польша, ни Франция, ни Англия, а именно Германия устраивает скандал с российскими дипломатами и высылает их в рекордном количестве», — передает слова эксперта Пятый канал.

Колташов отмечает, что это процессы уничтожения Германии, которые подаются, как действия против России. Политолог считает, что на самом деле эти действия направлены против ФРГ, чтобы сделать ее бесправной американской колонией.

Ранее сообщалось, что Германия массово высылает из страны российских дипломатов. В МИД РФ решительно осудили действия Берлина, отмечая, что таким образом демонстративно разрушается весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала несостыковки в действиях властей Германии, которые пытались отрицать факт высылки российских дипломатов из страны. По ее словам, Берлин заранее предупредил Россию о решении отослать диппредставителей, однако продолжал всех убеждать в обратном.