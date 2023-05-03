03 мая 2023

Власти ДНР раскрыли, что ждет Зеленского после победы РФ в СВО

Депутат Бидевка призвал судить Зеленского после окончания спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, решение вопроса
Удар по Кремлю подтвердил, что Зеленский военный преступник, заявил Владимир Бидевка Фото:
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Над «военным преступником» президентом Украины Владимиром Зеленским должен состоятся суд. Так считает председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.

«Любые переговоры с Зеленским невозможны. Возможен только суд над военным преступником Зеленским после достижения целей специальной военной операции и окончательной победы России», — подчеркнул депутат в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, Зеленский террорист в глазах большой части жителей земли, что подтверждает и удар по Кремлю, и пожар в одесском Доме профсоюзов, и атака на Крымский мост, и не прекращающиеся обстрелы мирных жителей в городах Донецкой Народной Республики. Он добавил, что Кремль — священное место для русского народа и ответ России за посягательство на него будет «внезапным и мощным».

В ночь на 3 мая, два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. В Кремле сообщили, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников. В это время он был в Ново-Огарево, в своей подмосковной резиденции. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал нанести ответный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев отрицает причастность ВСУ к атаке на Кремль.

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Над «военным преступником» президентом Украины Владимиром Зеленским должен состоятся суд. Так считает председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. «Любые переговоры с Зеленским невозможны. Возможен только суд над военным преступником Зеленским после достижения целей специальной военной операции и окончательной победы России», — подчеркнул депутат в разговоре с РИА Новости. По его мнению, Зеленский террорист в глазах большой части жителей земли, что подтверждает и удар по Кремлю, и пожар в одесском Доме профсоюзов, и атака на Крымский мост, и не прекращающиеся обстрелы мирных жителей в городах Донецкой Народной Республики. Он добавил, что Кремль — священное место для русского народа и ответ России за посягательство на него будет «внезапным и мощным». В ночь на 3 мая, два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. В Кремле сообщили, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников. В это время он был в Ново-Огарево, в своей подмосковной резиденции. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал нанести ответный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев отрицает причастность ВСУ к атаке на Кремль.
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